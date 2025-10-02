Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’354 2.0%  SPI 17’009 1.6%  Dow 46’441 0.1%  DAX 24’114 1.0%  Euro 0.9351 0.1%  EStoxx50 5’581 0.9%  Gold 3’866 0.2%  Bitcoin 93’630 3.1%  Dollar 0.7969 0.1%  Öl 65.5 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie steckt Milliarden in OpenAI: Analysten gespalten
Tesla-Aktie im Fokus: Kritik am Autonomen Fahren reisst nicht ab - Influencer-Test misslingt
Investieren jenseit vom KI-Hype - Auf welche Aktien Capital Group setzt
September 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Suche...
Tops & Flops 02.10.2025 03:30:47

September 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

September 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat

Im September 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen Leitindex DAX machten diese Entwicklungen nicht Halt. So bewegten sich die Einzelwerte.

So schnitten DAX-Aktien im September 2025 ab:

×

    Weitere Links:

    Die DAX-Werte nach Marktkapitalisierung gewichtet
    Hier geht es zur DAX-Übersichtsseite
    Zu historischen Kursen des DAX

    Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Maksim Kabakou / Shutterstock.com,Pavel Ignatov / Shutterstock.com,Wolfgang Kriegbaum
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    Let’s talk about Börsenjahr 2025 | Börsentag Zürich 2025

    Ein besonderes Highlight des Börsentag Zürich 2025 war die grosse Diskussionsrunde mit:
    👉 Thomas B. Kovacs (Sparkojote)
    👉 Robert Halver (Baader Bank)
    👉 Tim Schäfer (Finanzblogger, New York)
    👉 Lars Erichsen (Börsencoach & YouTuber)
    👉 David Kunz (COO, BX Swiss)

    Gemeinsam analysieren sie die Entwicklungen an den Finanzmärkten 2025, teilen Einschätzungen zu aktuellen Trends und geben spannende Einblicke für Anleger.

    📌 Themen im Fokus:
    🔹Welche Krisen & geopolitischen Risiken beschäftigen die Märkte wirklich?
    🔹Wie wirken sich Zölle speziell auf die Schweiz und ihre Exportwirtschaft aus?
    🔹Zinspolitik: Unterschiede zwischen USA, Europa und Schweiz.
    🔹Aktien vs. Immobilien: Welche Assetklasse lohnt sich 2025 mehr?
    🔹Künstliche Intelligenz – Hype oder langfristiger Wachstumstreiber?
    🔹Gold vs. Bitcoin: Welches Asset ist der bessere Schutz im Depot?
    🔹Inflation, Liquidität und Notenbanken: Warum Sachwerte profitieren.
    🔹Blick in die Glaskugel: Wo stehen Aktien & Krypto Ende 2025?

    Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

    👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

    Krise überall – Börse steigt trotzdem! | Börsentag Zürich 2025

    Inside Trading & Investment

    01.10.25 Logo WHS Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt (Aufzeichnung von heute)
    01.10.25 SMI mit starkem September-Finish
    01.10.25 Anlage- und Hebelprodukte auf die «Top Performer» und «Worst Performer» aus dem SMI®
    01.10.25 Marktüberblick: Nike nachbörslich gesucht
    01.10.25 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Intesa Sanpaolo, Howmet Aerospace & Iberdrola mit François Bloch
    01.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Neue Aufwärtsdynamik?
    30.09.25 Julius Bär: 9.25% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Aryzta AG
    26.09.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf ams-OSRAM
    02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 12’858.56 18.98 S2S3VU
    Short 13’097.24 13.86 B7ZS2U
    Short 13’575.18 8.97 BTASKU
    SMI-Kurs: 12’354.04 01.10.2025 17:30:00
    Long 11’809.67 19.12 SQFBLU
    Long 11’548.84 13.70 BXGS2U
    Long 11’036.43 8.75 BQFSFU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
    DroneShield-Aktie setzt Kursrally fort
    Aktien von Roche, Lonza, Novartis & Co im Aufwind: Medikamenten-Deal in den USA gibt Pharma-Aktien kräftigen Schub
    Neuer Vertriebspartner für Plug Power: Aktie hält sich im Anlegerinteresse
    Volatus Aerospace mit Deal über Batterielieferungen - Aktie zieht deutlich an
    3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
    US-Medikamentendeal treibt an: SMI schlussendlich klar fester -- DAX schliesst über 24'000-Punkte-Marke -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Nikkei letztlich niedriger - China-Börsen geschlossen
    Merck Aktie News: Merck zündet am Mittwochabend Kursrakete
    Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
    Occidental Petroleum-Aktie: Buffetts Berkshire Hathaway kommt offenbar grösstem Deal in mehreren Jahren näher

    Top-Rankings

    3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
    Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
    So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    September 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
    Der September 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    finanzen.net News

    Datum Titel
    {{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
    		{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}