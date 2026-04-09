Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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09.04.2026 11:02:47
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Redcare Pharmacy
35.36 CHF -1.87%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das Blatt wende sich, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Entwicklung im ersten Quartal sorge für Zuversicht./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.12 €
|
Abst. Kursziel*:
159.71%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
156.08%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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