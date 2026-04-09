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Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747

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09.04.2026 11:02:47

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Redcare Pharmacy
35.36 CHF -1.87%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das Blatt wende sich, schrieb Jan Koch in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Entwicklung im ersten Quartal sorge für Zuversicht./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
38.12 € 		Abst. Kursziel*:
159.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
38.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
156.08%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
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