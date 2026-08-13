Redcare Pharmacy Aktie 34117753 / NL0012044747
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13.08.2026 11:54:54
EQS-News: 25 Jahre Redcare Pharmacy: Vom digitalen Pionier zur führenden Online-Apotheke Europas.
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EQS-News: Redcare Pharmacy N.V.
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Sevenum, die Niederlande, 06. August 2026 – Aus einer Kölner Apotheke wurde Europas führende Online-Apotheke: 25 Jahre nach ihrer Gründung steht Redcare Pharmacy für die erfolgreiche Digitalisierung der Arzneimittelversorgung. Als One-Stop-Pharmacy mit fast 15 Millionen aktiven Kund:innen ist Redcare heute klarer Marktführer in fünf von sieben europäischen Ländern und verbindet digitale Convenience mit pharmazeutischer Exzellenz – von persönlicher Beratung bis zur langfristigen Versorgung chronisch erkrankter Patient:innen.
Als im Juni 2001 eine Kölner Apotheke unter dem Namen shop-apotheke.com eine der ersten deutschen Online-Apotheken startete, war der Kauf von Arzneimitteln online noch völlig unbekannt. 25 Jahre später erreicht Redcare Pharmacy Menschen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Frankreich sowie Italien und ist in der pharmazeutischen Versorgung nicht mehr wegzudenken. Neben rezeptfreien Arzneimitteln, Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet die Online-Apotheke in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden zudem auch verschreibungspflichtige Medikamente an.
Wichtige Meilensteine im Laufe der Jahre.
Seit der Liberalisierung des europäischen Versandhandels mit Arzneimitteln hat Redcare Pharmacy die Digitalisierung der Arzneimittelversorgung in Europa massgeblich mitgestaltet. Wichtige Meilensteine dabei waren, neben dem Start des Online-Arzneimittel-Geschäft in Deutschland, die kontinuierliche Expansion in weitere europäische Märkte, der Börsengang 2016 und letztlich, Anfang 2024, das E-Rezept und die damit verbundene Einführung von CardLink in Deutschland. Seither ist die verschreibungspflichtige Versorgung durchgängig digital nutzbar und Redcare Pharmacy konnte ihre Position im Rx-Geschäft in Deutschland deutlich stärken.
Mit ihrer One-Stop-Pharmacy-Strategie und der nahtlosen Customer-Journey verbindet Redcare Pharmacy langjährige pharmazeutische Expertise mit einem umfassenden Sortiment von über 500.000 Produkten und einem kontinuierlich wachsenden Marktplatz-Angebot auf einer zentralen Plattform. Digital, unkompliziert und konsequent an den Bedürfnissen ihrer Kund:innen ausgerichtet.
Theresa Holler, COO und verantwortliche Apothekerin ergänzt: „Seit 25 Jahren steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt. Wir begleiten Menschen verlässlich in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen – von der Selbstmedikation bis hin zur langfristigen Versorgung bei chronischen Erkrankungen. Für uns bedeutet gute pharmazeutische Versorgung dabei mehr als die sichere Bereitstellung von Medikamenten: Sie bedeutet, kompetente und vertrauensvolle Beratung, die sich einfach in den Alltag unserer Patientinnen und Patienten integriert. Genau dafür arbeiten wir jeden Tag.“
Wachstum auf europäischer Ebene.
Mit gezielten Investitionen in Technologie und Logistik hat Redcare Pharmacy eine einzigartige Infrastruktur in Europa aufgebaut. Der neue Standort im tschechischen Blatnice bei Pilsen ergänzt seit Ende 2025 die bestehenden Distributionszentren in Sevenum bei Venlo (NL) und Settala bei Mailand (IT) und schafft zusätzliche Kapazitäten für weiteres Wachstum.
Der Erfolg des Unternehmens spiegelt sich in den Geschäftszahlen wider: 2025 erzielte Redcare Pharmacy einen Konzernumsatz von 2,9 Milliarden Euro. Aktuell im zweiten Quartal 2026 erzielte Redcare ein Umsatzwachstum von 20% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Rund 15 Millionen aktive Kund:innen, hohe Wiederbestellquoten und die konsequente Ausrichtung auf Kundenbedürfnisse bilden die Grundlage für dieses Wachstum. Mit Innovationen rund um Künstliche Intelligenz und Digital Health Services entwickelt sich das Unternehmen kontinuierlich weiter und schafft die Grundlage für die nächste Wachstumsphase.
„Aus einer Kölner Apotheke ist Europas führende Online-Apotheke geworden. In den vergangenen 25 Jahren haben wir den europäischen Online-Apothekenmarkt entscheidend mitgestaltet. Darauf sind wir stolz – ausruhen werden wir uns darauf aber nicht. Mit dem Ausbau des E-Rezepts und den Möglichkeiten, die Künstlicher Intelligenz bietet, sehen wir als kundenzentrierte One-Stop-Pharmacy die grössten Chancen noch vor uns. The best is yet to come“, sagt Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy.
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Über Redcare Pharmacy.
2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy N.V. mit einem Umsatz von 2,9 Mrd. € im Jahr 2025 die führende Online-Apotheke in Europa und in sieben Ländern aktiv (Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, die Niederlande und die Schweiz). Mit Hauptsitz in den Niederlanden bietet Redcare Pharmacy ihren über 14 Millionen aktiven Kund:innen eine Auswahl an mehr als 500.000 verschiedenen gesundheitsbezogenen Produkten an. Neben rezeptfreien Arzneimitteln (OTC), Nahrungsergänzungsmitteln sowie Beauty- und Körperpflegeprodukten bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden an und ist damit eine echte One-Stop-Pharmacy. Als Apotheke der Zukunft steht Redcare für umfassende pharmazeutische Services – dabei hat pharmazeutische Sicherheit immer oberste Priorität.
Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im Auswahlindex SDAX.
13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Niederlande
|Telefon:
|0800 - 200 800 300
|Fax:
|0800 - 90 70 90 20
|E-Mail:
|investors@redcare-pharmacy.com
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|ISIN:
|NL0012044747, DE000A19Y072
|WKN:
|A2AR94, A19Y072
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JK6UXHY1YKZ082
|EQS News ID:
|2382548
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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