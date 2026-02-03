RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
595.00CHF
-14.50CHF
-2.38 %
03.02.2026
SWX
04.02.2026 07:54:58
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1050 auf 1070 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain hob seine Schätzungen für den Großküchenausrüster am Dienstagabend nach einem Feinschliff vor den Geschäftszahlen am Donnerstag an. Sein Kursziel steigt aufgrund einer gesunkenen Kapitalkostenprognose./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 22:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
RATIONAL AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
1’070.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
665.00 €
Abst. Kursziel*:
60.90%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
663.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
61.39%
Analyst Name::
Philippe Lorrain
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RATIONAL AG
31.01.26
|So schätzen die Analysten die Zukunft der RATIONAL-Aktie ein (finanzen.net)
30.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
29.01.26
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
28.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
22.01.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
22.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
22.01.26
|MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)