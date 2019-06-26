Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
PUMA SE Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach Übernahmespekulationen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Nach genauerer Betrachtung der bisher verfügbaren Informationen halte sie an ihrer Einschätzung fest, dass eine baldige Übernahme des Sportartikelherstellers unwahrscheinlich sei, schrieb Wendy Liu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sehe sie auf Basis einer Eigenständigkeit keinen klaren Katalysator für einen Anstieg des Aktienkurses./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 22:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Underweight
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
22.90 € 		Abst. Kursziel*:
-30.13%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
22.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-28.73%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:04 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.08.25 PUMA Neutral UBS AG
26.08.25 PUMA Halten DZ BANK
26.08.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
