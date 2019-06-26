PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
PUMA SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma nach Übernahmespekulationen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Nach genauerer Betrachtung der bisher verfügbaren Informationen halte sie an ihrer Einschätzung fest, dass eine baldige Übernahme des Sportartikelherstellers unwahrscheinlich sei, schrieb Wendy Liu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern sehe sie auf Basis einer Eigenständigkeit keinen klaren Katalysator für einen Anstieg des Aktienkurses./rob/edh/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
PUMA SE
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
22.90 €
Abst. Kursziel*:
-30.13%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
22.45 €
Abst. Kursziel aktuell:
-28.73%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|08:04
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|26.08.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|26.08.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|PUMA SE
|63.95
|-89.08%
|08:37
|
UBS AG
AB InBev Buy
|08:34
|
JP Morgan Chase & Co.
GSK Underweight
|08:16
|
JP Morgan Chase & Co.
Novo Nordisk Overweight
|08:04
|
JP Morgan Chase & Co.
PUMA Underweight
|07:49
|
RBC Capital Markets
Nike Outperform
|17.09.25
|
RBC Capital Markets
Kering Sector Perform
|17.09.25
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy