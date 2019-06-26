PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
26.06.2019
18.09.2025 10:56:59
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Sportartikelbranche sei aufgrund des Aufkommens und Wachstums von Herausforderer-Marken nun stärker fragmentiert, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Er glaube aber, dass die Wachstumsaussichten für die gesamte Branche weiterhin attraktiv seien./edh/tav;
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
19.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
22.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.37%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
22.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.19%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
