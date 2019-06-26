Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’207 0.0%  SPI 16’952 -0.1%  Dow 45’282 -0.8%  DAX 24’163 -0.5%  Euro 0.9381 0.3%  EStoxx50 5’402 -0.8%  Gold 3’375 0.3%  Bitcoin 89’001 0.2%  Dollar 0.8065 0.1%  Öl 68.1 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
DKSH-Aktie schwächelt: DKSH vertreibt Nextfood-Frühstückscerealien in Singapur
Temenos-Aktie etwas höher: Temenos hat Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen
Kudelski-Aktie tiefrot: Kudelski schreibt im ersten Halbjahr rote Zahlen
Intershop-Aktie fester: Intershop dank Aufwertung mit deutlich mehr Gewinn im ersten Halbjahr
Vetropack-Aktie knickt ein: Vetropack erzielt in schwierigem Umfeld weniger Umsatz
Suche...
Plus500 Depot

PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

63.95
CHF
-521.55
CHF
-89.08 %
26.06.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2025 10:05:51

PUMA SE Sector Perform

PUMA
20.12 CHF -1.48%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania wertet den möglichen Anteilsverkauf der Familie Pinault leicht positiv. Er erinnerte am Dienstag daran, dass die Anlagestory aktuell ansonsten von schwächelnder Finanzentwicklung und abnehmender Bedeutung der Herzogenauracher im immer härteren Wettbewerb geplagt sei. Eine Veränderung der Besitzverhältnisse könnte laut dem Experten die Wende zum Positiven beschleunigen./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
19.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
21.43 € 		Abst. Kursziel*:
-11.34%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
21.39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.17%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse