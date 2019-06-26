|Kurse + Charts + Realtime
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania wertet den möglichen Anteilsverkauf der Familie Pinault leicht positiv. Er erinnerte am Dienstag daran, dass die Anlagestory aktuell ansonsten von schwächelnder Finanzentwicklung und abnehmender Bedeutung der Herzogenauracher im immer härteren Wettbewerb geplagt sei. Eine Veränderung der Besitzverhältnisse könnte laut dem Experten die Wende zum Positiven beschleunigen./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
PUMA SE
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
19.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform
Kurs*:
21.43 €
Abst. Kursziel*:
-11.34%
Rating update:
Sector Perform
Kurs aktuell:
21.39 €
Abst. Kursziel aktuell:
-11.17%
Analyst Name::
Piral Dadhania
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
25.08.25
|MÄRKTE EUROPA/Leichter - Puma haussieren - Orsted brechen ein (Dow Jones)
25.08.25
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
25.08.25