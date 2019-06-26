NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania wertet den möglichen Anteilsverkauf der Familie Pinault leicht positiv. Er erinnerte am Dienstag daran, dass die Anlagestory aktuell ansonsten von schwächelnder Finanzentwicklung und abnehmender Bedeutung der Herzogenauracher im immer härteren Wettbewerb geplagt sei. Eine Veränderung der Besitzverhältnisse könnte laut dem Experten die Wende zum Positiven beschleunigen./ag/ajx;