|Krypto-Anlage unter der Lupe
|
21.12.2025 19:43:08
So viel hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr gekostet
Vor Jahren Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Am 20.12.2024 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0.4979 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in POL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 200.84 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Anlage hätte nun einen Wert von 22.17 USD, da sich der Wert eines Coins am 20.12.2025 auf 0.1104 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 77.83 Prozent verringert.
Am 18.12.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.1036 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 24.12.2024 bei 0.5286 USD.
Redaktion finanzen.net
