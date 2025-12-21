|Gewinn oder Verlust?
|
21.12.2025 19:43:08
So viel hätte eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Worldcoin-Investment verlieren können.
Am 20.12.2024 lag der Kurs von Worldcoin bei 2.365 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in WLD investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42.28 Worldcoin. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0.5232 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22.12 USD wert. Damit wäre das Investment 77.88 Prozent weniger wert.
Bei 0.4789 USD erreichte WLD am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 2.617 USD erreichte der Coin am 06.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
