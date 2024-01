NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma in einem Ausblick auf die europäische Konsumgüterbranche für 2024 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der anstehende Kapitalmarkttag des Sportartikelherstellers dürfte die strategischen Prioritäten ebenso wie die Bedenken der Investoren adressieren, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Puma verzeichne gesundes Gewinnwachstum bei recht anspruchsloser Bewertung./ajx/he;