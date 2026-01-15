Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

20.52
CHF
0.24
CHF
1.18 %
10:06:04
SWX
15.01.2026 08:55:46

PUMA SE Neutral

PUMA
20.84 CHF 0.36%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 19,60 Euro auf "Neutral" belassen. Erneute Spekulationen über den Artemis-Anteil an den Herzogenaurachern hätten die Aktien jüngst wieder befeuert, schrieb Robert Krankowski am Mittwochabend. Nachdem sich dann nachrichtenseitig nichts getan habe, hätten sich die Anleger wieder auf die schwache fundamentale Ausgangslage konzentriert. Puma drohten 2026 ein weiterer Umsatzrückgang und Verluste. Im Fokus der Anleger stünde die Entwicklung der Lagerbestände und des Geschäfts in Kernmärkten wie China, den USA und Europa./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 22:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
19.60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
22.34 € 		Abst. Kursziel*:
-12.26%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
22.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.47%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

PUMA SE 20.52 1.18% PUMA SE