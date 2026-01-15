ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 19,60 Euro auf "Neutral" belassen. Erneute Spekulationen über den Artemis-Anteil an den Herzogenaurachern hätten die Aktien jüngst wieder befeuert, schrieb Robert Krankowski am Mittwochabend. Nachdem sich dann nachrichtenseitig nichts getan habe, hätten sich die Anleger wieder auf die schwache fundamentale Ausgangslage konzentriert. Puma drohten 2026 ein weiterer Umsatzrückgang und Verluste. Im Fokus der Anleger stünde die Entwicklung der Lagerbestände und des Geschäfts in Kernmärkten wie China, den USA und Europa./rob/ag;