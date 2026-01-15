PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 19,60 Euro auf "Neutral" belassen. Erneute Spekulationen über den Artemis-Anteil an den Herzogenaurachern hätten die Aktien jüngst wieder befeuert, schrieb Robert Krankowski am Mittwochabend. Nachdem sich dann nachrichtenseitig nichts getan habe, hätten sich die Anleger wieder auf die schwache fundamentale Ausgangslage konzentriert. Puma drohten 2026 ein weiterer Umsatzrückgang und Verluste. Im Fokus der Anleger stünde die Entwicklung der Lagerbestände und des Geschäfts in Kernmärkten wie China, den USA und Europa./rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
