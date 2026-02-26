Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
173.60CHF
-4.80CHF
-2.69 %
10:16:28
SWX
26.02.2026 09:06:02
Heidelberg Materials Buy
Heidelberg Materials
172.85 CHF -3.07%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 260 auf 245 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Harry Goad senkte am Donnerstag im Nachgang der Geschäftszahlen die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffproduzenten 2026 bis 2028 um durchschnittlich drei Prozent per annum./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Heidelberg Materials
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
195.40 €
Abst. Kursziel*:
25.38%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
189.55 €
Abst. Kursziel aktuell:
29.25%
Analyst Name::
Harry Goad
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
