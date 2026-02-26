Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.02.2026 08:43:47

Allianz Neutral

Allianz
344.64 CHF -0.62%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 404 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn des vierten Quartals 2025 habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Andrew Baker am Donnerstag. Das Interesse der Anleger dürfte sich auf die Ertrags- und Margentrends in der Schaden/Unfall-Versicherung konzentrieren./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Neutral
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
404.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
376.70 € 		Abst. Kursziel*:
7.25%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
376.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.39%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Allianz

Analysen zu Allianz

08:43 Allianz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:30 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
08:05 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
25.02.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
16.02.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
