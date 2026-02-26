Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
342.90CHF
3.50CHF
1.03 %
10:06:06
SWX
26.02.2026 08:43:47
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 404 Euro auf "Neutral" belassen. Der operative Gewinn des vierten Quartals 2025 habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Andrew Baker am Donnerstag. Das Interesse der Anleger dürfte sich auf die Ertrags- und Margentrends in der Schaden/Unfall-Versicherung konzentrieren./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
404.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
376.70 €
|
Abst. Kursziel*:
7.25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
376.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.39%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Allianz
Analysen zu Allianz
|08:43
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:30
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:05
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
