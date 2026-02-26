Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AXA Aktie

36.79
CHF
0.19
CHF
0.52 %
10:30:48
BRXC
26.02.2026 08:50:46

AXA Overweight

AXA
36.79 CHF 0.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen und dürften keine größeren Änderungen an den Schätzungen nach sich ziehen, schrieb Farooq Hanif in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Aktien des Versicherers blieben vergleichsweise günstig bewertet./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
40.12 € 		Abst. Kursziel*:
12.16%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
40.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.77%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse