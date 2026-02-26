NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen und dürften keine größeren Änderungen an den Schätzungen nach sich ziehen, schrieb Farooq Hanif in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Aktien des Versicherers blieben vergleichsweise günstig bewertet./rob/bek/ag;