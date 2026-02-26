Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
Deutsche Telekom Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Neubewertung der Aktien der Bonner, vor allem getrieben von der Tochter T-Mobile US, dürfte nach dem Geschäftsbericht weitergehen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er zeige nämlich, wie stabil das Geschäft außerhalb der USA ist, gerade in Deutschland mit wieder anziehendem Wachstum./ag/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.02 €
|
Abst. Kursziel*:
17.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.66%
|
Analyst Name::
Andrew Lee
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|09:27
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|08:49
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:21
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|30.71
|17.12%
