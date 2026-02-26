Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’970 -0.1%  SPI 19’201 -0.1%  Dow 49’482 0.6%  DAX 25’120 -0.2%  Euro 0.9127 0.0%  EStoxx50 6’177 0.1%  Gold 5’181 0.3%  Bitcoin 52’773 0.6%  Dollar 0.7736 0.1%  Öl 70.4 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von SpaceX, OpenAI & Anthropic: Dieser Milliarden-Fonds öffnet das Tor zu den Tech-Giganten
Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagvormittag
Kursziel im Blick: Das sagen Experten nach dem NVIDIA-Bericht über die Aktie
NVIDIA-Aktie gewinnt: Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
Suche...
eToro entdecken

Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

30.61
CHF
4.39
CHF
16.74 %
10:13:52
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 08:49:31

Deutsche Telekom Buy

Deutsche Telekom
30.55 CHF -0.11%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Die Neubewertung der Aktien der Bonner, vor allem getrieben von der Tochter T-Mobile US, dürfte nach dem Geschäftsbericht weitergehen, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er zeige nämlich, wie stabil das Geschäft außerhalb der USA ist, gerade in Deutschland mit wieder anziehendem Wachstum./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.02 € 		Abst. Kursziel*:
17.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.66%
Analyst Name::
Andrew Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Telekom AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:27 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
08:49 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:21 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
12.02.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen