Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Puma auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Das Strategie-Update der Herzogenauracher könnte wohl etwas bessere Quartalsergebnisse überschatten, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht Ende Oktober. Er bleibt vorsichtig hinsichtlich des Tempos in der Frühphase des Turnarounds. Übernahmehoffnungen könnten allerdings die Kursbelastung durch sinkende Gewinnschätzungen abfangen./rob/ag/zb;

