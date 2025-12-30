|Investment im Blick
|
30.12.2025 11:03:08
So hätte sich ein Ripple-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt
So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Ripple Investoren gebracht.
Ripple wurde am 29.12.2022 bei 0.3427 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in XRP investierten, hätten nun 2’917.76 Ripple im Besitz. Die gehaltenen Coins wären gestern 5’389.71 USD wert gewesen, da sich der XRP-USD-Kurs auf 1.847 USD belief. Damit wäre das Investment 438.97 Prozent mehr wert.
Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.791 USD. Am 21.07.2025 erreichte Ripple sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3.557 USD.
