So hätte sich ein Ripple-Investment von vor 3 Jahren ausgezahlt

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Ripple wurde am 29.12.2022 bei 0.3427 USD gehandelt. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in XRP investierten, hätten nun 2’917.76 Ripple im Besitz. Die gehaltenen Coins wären gestern 5’389.71 USD wert gewesen, da sich der XRP-USD-Kurs auf 1.847 USD belief. Damit wäre das Investment 438.97 Prozent mehr wert.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.791 USD. Am 21.07.2025 erreichte Ripple sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3.557 USD.

Redaktion finanzen.net