So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einer frühen Neo-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Neo wurde am 29.12.2020 zu einem Wert von 14.99 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10’000 USD in NEO investiert hätte, hätte er nun 667.28 Neo. Da sich der Wert eines Coins am 29.12.2025 auf 3.745 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’499.11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 75.01 Prozent verringert.
Am 18.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 3.485 USD. Am 17.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 17.00 USD.
