Monero: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Monero wurde gestern vor 5 Jahren bei 162.10 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in XMR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61.69 Monero. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26’995.16 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.12.2025 auf 437.58 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 169.95 Prozent gesteigert.

Bei 190.47 USD erreichte XMR am 09.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 477.25 USD und wurde am 20.12.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net