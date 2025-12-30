Reckitt Benckiser Aktie 3406783 / GB00B24CGK77
Reckitt Benckiser Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Die Marktanteile von Reckitt hätten sich jüngst verbessert, der Konsumgüterhersteller verliere jedoch noch immer Marktanteile./bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Plc Outperform
|
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
65.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
59.98 £
|
Abst. Kursziel*:
8.37%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
59.78 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.73%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-