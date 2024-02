NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Puma SE nach endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit einer Warnung im Januar habe der Sportartikelhersteller bereits den Rahmen für das vergangene Quartal sowie für die Erwartungen an 2024 abgesteckt, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf der Analystenkonferenz an diesem Nachmittag dürften vor allem detailliertere Aussagen zur jüngsten Markenentwicklung von Interesse sein./gl/edh;