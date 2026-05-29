PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
PUMA SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportartikelhersteller befinde sich noch in der Anfangsphase seiner Marken-Neuausrichtung, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht. Nach einer besseren Umsatzentwicklung im ersten Quartal dürften sich im zweiten Jahresviertel weitere Anzeichen für den Strategiewechsel ergeben./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Hold
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26.98 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.34%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.92%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
23.06.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.06.26
|XETRA-Handel MDAX beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
23.06.26
|MDAX aktuell: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
23.06.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.06.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
19.06.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
17.06.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)