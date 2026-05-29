FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportartikelhersteller befinde sich noch in der Anfangsphase seiner Marken-Neuausrichtung, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den nächsten Zwischenbericht. Nach einer besseren Umsatzentwicklung im ersten Quartal dürften sich im zweiten Jahresviertel weitere Anzeichen für den Strategiewechsel ergeben./edh/ag;