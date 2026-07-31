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PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

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31.07.2026 11:36:07

PUMA SE Hold

PUMA
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller befindet sich auf einem mühsamen Weg, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse für das zweite Quartal hätten zwar weitgehend den Erwartungen entsprochen. Trotz eines positiven Effekts durch die Fußball-Weltmeisterschaft habe sich das Umsatzwachstum jedoch abgeschwächt. Dies unterstreiche die anhaltenden Herausforderungen für den Konzern, die Attraktivität der Marke Puma wieder zu steigern. Der Abbau der Lagerbestände sowie die Wiedergewinnung des Marktinteresses dürften Zeit benötigen./rob/err/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
27.50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
27.63 € 		Abst. Kursziel*:
-0.47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
27.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.08%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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