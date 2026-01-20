Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’107 -0.5%  SPI 18’137 -0.3%  Dow 48’489 -1.8%  DAX 24’558 -0.6%  Euro 0.9274 0.2%  EStoxx50 5’865 -0.5%  Gold 4’866 2.2%  Bitcoin 70’735 1.4%  Dollar 0.7923 0.3%  Öl 64.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
China-Reise von Huang: Belebt NVIDIA den KI-Chip-Markt? - Aktie im Fokus
QIAGEN-Aktie deutlich im Plus: Übernahmegerüchte im Blick
Partners Group-Aktie leichter: Joshua Hartz für eigeständigen neuen Bereich engagiert
Alcon-Aktie steigt: Aktienrückkauf beendet
Renault steigt ins Geschäft mit Militärdrohnen ein - Aktie zieht an
Suche...
eToro entdecken

PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

19.27
CHF
0.06
CHF
0.29 %
11:28:39
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.01.2026 09:34:27

PUMA SE Hold

PUMA
19.57 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das Schlussquartal 2025 sei voraussichtlich irrelevant, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn vor 2027 sei nicht mit einer Rückkehr zur Profitabilität zu rechnen. Der Hersteller von Sportbekleidung befinde sich in einer frühen Phase einer Erholung seiner Marke./bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20.96 € 		Abst. Kursziel*:
-23.66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21.11 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24.21%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu PUMA SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:34 PUMA Hold Deutsche Bank AG
09:07 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.26 PUMA Neutral UBS AG
14.01.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 PUMA Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 19.41 0.99% PUMA SE