PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
19.27CHF
0.06CHF
0.29 %
11:28:39
SWX
21.01.2026 09:34:27
PUMA SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das Schlussquartal 2025 sei voraussichtlich irrelevant, schrieb Adam Cochrane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn vor 2027 sei nicht mit einer Rückkehr zur Profitabilität zu rechnen. Der Hersteller von Sportbekleidung befinde sich in einer frühen Phase einer Erholung seiner Marke./bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu PUMA SE
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.01.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
16.01.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
13.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
12.01.26
|XETRA-Handel: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
Analysen zu PUMA SE
|09:34
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:07
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|09:34
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:07
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|14.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
