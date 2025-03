FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Puma von 55 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem schwachen Jahr 2022 und der weitgehenden Kursstagnation in den zwei Folgejahren stehe 2025 bislang eine Kurshalbierung zu Buche, was der Geschäftsverschlechterung geschuldet sei, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die angekündigten umfangreichen Umstrukturierungsmaßnahmen sollten die Margen stützen. Noch unklar sei aber, ob dies einer Erholung der währungsbereinigten Umsätze helfen werde. Cochrane senkte seine Schätzungen./gl/edh;