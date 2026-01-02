Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770

11.05
CHF
-0.20
CHF
-1.81 %
16:01:56
BRXC
08.01.2026 15:05:05

AIR France-KLM Equal Weight

AIR France-KLM
11.04 CHF -1.89%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Transformation mache Fortschritte, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem IR-Chef./rob/ajx/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

