AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
11.05CHF
-0.20CHF
-1.81 %
16:01:56
BRXC
08.01.2026 15:05:05
AIR France-KLM Equal Weight
AIR France-KLM
11.04 CHF -1.89%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Transformation mache Fortschritte, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem IR-Chef./rob/ajx/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 10:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
11.88 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.79%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
11.87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.75%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
