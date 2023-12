FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ProSiebenSat.1 auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 8,50 Euro belassen. Nachdem sich die Fundamentaldaten des frühzyklischen Medienunternehmens in den vergangenen 18 Monaten sukzessive verschlechtert hätten und die Aktie nun vom MDax in den SDax abgestiegen sei, "dürften sich die Anzeichen einer Stabilisierung in den kommenden Quartalen verstetigen", schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/tih;