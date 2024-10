NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Underperform" belassen. Analystin Annick Maas reagierte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar auf Übernahmespekulationen durch Media for Europe (MfE), sollte der Medienkonzern seine Geschäftsziele verfehlen. Maas erinnerte daran, dass der italienische Großaktionär auf der Hauptversammlung im April die Abspaltung des Investmentarms Commerce & Ventures angestrebt habe, aber damit gescheitert sei. Von Übernahmeabsichten sei damals nicht die Rede gewesen. Allerdings könne die hohe Beteiligung von 29 Prozent durchaus anderes suggerieren./ag/tih;