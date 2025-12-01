Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783

Prosus Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 74 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Internet-Beteiligungsgesellschaft. Für 2026 senkte er zwar etwas seine Schätzungen wegen der Trends bei der Beteiligung Just Eat Takeaway und verstärkter KI-Invesitionen. Sein Bewertungszeitraum orientiert sich nun aber an der Zeit bis 2028./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:01 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

