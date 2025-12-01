NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 74 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Internet-Beteiligungsgesellschaft. Für 2026 senkte er zwar etwas seine Schätzungen wegen der Trends bei der Beteiligung Just Eat Takeaway und verstärkter KI-Invesitionen. Sein Bewertungszeitraum orientiert sich nun aber an der Zeit bis 2028./tih/mis;