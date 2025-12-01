Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
Prosus Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 74 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Internet-Beteiligungsgesellschaft. Für 2026 senkte er zwar etwas seine Schätzungen wegen der Trends bei der Beteiligung Just Eat Takeaway und verstärkter KI-Invesitionen. Sein Bewertungszeitraum orientiert sich nun aber an der Zeit bis 2028./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Prosus N.V. Overweight
Unternehmen:
Prosus N.V.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
79.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
53.54 €
Abst. Kursziel*:
47.55%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
53.98 €
Abst. Kursziel aktuell:
46.35%
Analyst Name::
Marcus Diebel
KGV*:
-
Nachrichten zu Prosus N.V.
30.11.25
|So schätzen die Analysten die Prosus-Aktie im November 2025 ein (finanzen.net)
24.11.25
|Prosus-Aktie dreht ins Minus: Ergebnissteigerung dank E-Commerce (AWP)
24.11.25
|EURO STOXX 50-Papier Prosus-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prosus-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.11.25