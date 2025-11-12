ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
12.11.2025 23:46:00
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Das prognostizieren Experten für die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz.
ProSiebenSat1 Media SE präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,740 EUR aus. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,040 EUR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 6,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 822,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 882,0 Millionen EUR umgesetzt.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,780 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,220 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 3,76 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 3,92 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
|
12.11.25
|Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
07.11.25
|SDAX aktuell: SDAX sackt zum Ende des Freitagshandels ab (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Schwacher Handel: So performt der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|XETRA-Handel: SDAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.10.25
|EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board (EQS Group)
|
21.10.25
|EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 kündigt Veränderungen im Vorstand an (EQS Group)
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|12.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Warburg Research
|26.03.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|28.10.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|04.10.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
|18.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
