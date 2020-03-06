NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 11,40 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven sieht laut seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar Squeeze-Out-Chancen, nachdem Media For Europe nun 76 Prozent an den Münchnern hält. Beide Unternehmen könnten derweil von Synergien und einer Erholung des Werbemarkts profitieren./ag/jha/;