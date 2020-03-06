Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770

10.68
CHF
-4.61
CHF
-30.15 %
06.03.2020
SWX
30.09.2025 09:16:02

ProSiebenSat1 Media SE Overweight

ProSiebenSat.1 Media
5.32 CHF -29.39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 11,40 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven sieht laut seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar Squeeze-Out-Chancen, nachdem Media For Europe nun 76 Prozent an den Münchnern hält. Beide Unternehmen könnten derweil von Synergien und einer Erholung des Werbemarkts profitieren./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Overweight
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
11.40 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5.64 € 		Abst. Kursziel*:
102.31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
101.77%
Analyst Name::
Daniel Kerven 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

