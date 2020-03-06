ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
30.09.2025 09:16:02
ProSiebenSat1 Media SE Overweight
ProSiebenSat.1 Media
5.32 CHF -29.39%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 mit einem Kursziel von 11,40 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven sieht laut seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar Squeeze-Out-Chancen, nachdem Media For Europe nun 76 Prozent an den Münchnern hält. Beide Unternehmen könnten derweil von Synergien und einer Erholung des Werbemarkts profitieren./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 20:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
11.40 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
5.64 €
|
Abst. Kursziel*:
102.31%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
5.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
101.77%
|
Analyst Name::
Daniel Kerven
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse