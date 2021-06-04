ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
28.10.2025 08:31:49
ProSiebenSat1 Media SE Hold
ProSiebenSat.1 Media
5.08 CHF -1.38%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7 auf 6 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem schwachen ersten Halbjahr hatte Analystin Nizla Naizer im zweiten eigentlich auf Besserung für Europas TV-Konzerne gehofft. Die Lage am Werbemarkt bleibe aber mau, so die Expertin in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5.57 €
|
Abst. Kursziel*:
7.82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.29%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
