SMI 12’435 -0.7%  SPI 17’184 -0.6%  Dow 47’545 0.7%  DAX 24’203 -0.4%  Euro 0.9256 -0.1%  EStoxx50 5’687 -0.4%  Gold 3’915 -1.9%  Bitcoin 90’797 0.1%  Dollar 0.7937 -0.2%  Öl 64.4 -2.1% 
ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770

18.03
CHF
-1.77
CHF
-8.94 %
04.06.2021
SWX
28.10.2025 08:31:49

ProSiebenSat1 Media SE Hold

ProSiebenSat.1 Media
5.08 CHF -1.38%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7 auf 6 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem schwachen ersten Halbjahr hatte Analystin Nizla Naizer im zweiten eigentlich auf Besserung für Europas TV-Konzerne gehofft. Die Lage am Werbemarkt bleibe aber mau, so die Expertin in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Hold
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
6.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5.57 € 		Abst. Kursziel*:
7.82%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
5.49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.29%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:31 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
30.09.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Warburg Research
18.09.25 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
17.09.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
