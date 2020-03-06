ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
10.68CHF
-4.61CHF
-30.15 %
06.03.2020
SWX
22.09.2025 09:54:10
ProSiebenSat1 Media SE Hold
ProSiebenSat.1 Media
5.32 CHF -29.39%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,80 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey passte seine Schätzungen am Montag an die Gewinnwarnung der Vorwoche an. Es gelte weiter, eine Trendwende abzuwarten./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Hold
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
6.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5.86 €
|
Abst. Kursziel*:
10.92%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.59%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse