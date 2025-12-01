Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’851 0.1%  SPI 17’661 0.1%  Dow 47’465 -0.5%  DAX 23’589 -1.0%  Euro 0.9340 0.2%  EStoxx50 5’667 0.0%  Gold 4’232 0.4%  Bitcoin 68’185 -6.1%  Dollar 0.8035 -0.1%  Öl 63.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Idorsia36346343Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
PUMA-Aktie im Rally-Modus: Anleger bleiben investiert
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Kursrally der Siemens Energy-Aktie: Kommt ein neues Rekordhoch?
Jahresendrally noch möglich? Darum befindet sich die TKMS-Aktie im Abwärtstrend
Suche...

E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999

14.05
CHF
-2.96
CHF
-17.38 %
17:21:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.12.2025 16:17:37

EON SE Market-Perform

E.ON
14.28 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Annahmen an die zuletzt berichteten Drittquartalszahlen an. Bei Eon berücksichtigte sie auch zeitliche Verschiebungen bei den Erlösen im Netzgeschäft. Für eine bessere Beurteilung der Eon-Aktie sei mehr Klarheit notwendig, was das künftige regulatorische Umfeld in Deutschland betrifft, betonte die Expertin./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 18:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 05:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
Unternehmen:
E.ON SE 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
15.19 € 		Abst. Kursziel*:
11.95%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
15.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.59%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse