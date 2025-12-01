E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
EON SE Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran passte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Annahmen an die zuletzt berichteten Drittquartalszahlen an. Bei Eon berücksichtigte sie auch zeitliche Verschiebungen bei den Erlösen im Netzgeschäft. Für eine bessere Beurteilung der Eon-Aktie sei mehr Klarheit notwendig, was das künftige regulatorische Umfeld in Deutschland betrifft, betonte die Expertin./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: E.ON SE Market-Perform
|
Unternehmen:
E.ON SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
15.19 €
|
Abst. Kursziel*:
11.95%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
15.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.59%
|
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran
|
KGV*:
-
Nachrichten zu E.ON SE
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächer (finanzen.ch)
|
09:28