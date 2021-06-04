Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ProSiebenSat.1 Media Aktie

18.03
CHF
-1.77
CHF
-8.94 %
04.06.2021
SWX
13.11.2025

ProSiebenSat1 Media SE Overweight

ProSiebenSat.1 Media
4.60 CHF 1.25%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,90 auf 7,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das Zahlenwerk des Medienhauses liege weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte die Wachstumsschätzungen für das Anzeigengeschäft im deutschsprachigen Raum./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 11:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Overweight
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
7.60 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
4.97 € 		Abst. Kursziel*:
52.92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5.01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.70%
Analyst Name::
Daniel Kerven 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

14:33 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:16 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
28.10.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
