ProSiebenSat.1 Media Aktie

10.68
CHF
-4.61
CHF
-30.15 %
06.03.2020
SWX
01.09.2025 08:36:24

ProSiebenSat1 Media SE Sell

ProSiebenSat.1 Media
6.66 CHF 2.08%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 von 7,00 auf 6,80 Euro gesenkt und die Papiere von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Jörg Philipp Frey rät den Anlegern am Montag, die letzte Gelegenheit im Übernahmeangebot von MFE noch zu nutzen oder aber die Anteilsscheine der Münchner zu verkaufen. Seine Schätzungen passte er an den schwachen Werbemarkt an./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
6.80 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
8.40 € 		Abst. Kursziel*:
-19.05%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
8.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-18.81%
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse