ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
18.03CHF
-1.77CHF
-8.94 %
04.06.2021
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.11.2025 12:31:24
ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
ProSiebenSat.1 Media
4.49 CHF -1.53%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,80 auf 5,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch passte sein Bewertungsmodell am Donnerstagabend an die Geschäftszahlen an./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Equal Weight
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
5.50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
4.94 €
|
Abst. Kursziel*:
11.29%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
4.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.52%
|
Analyst Name::
Julien Roch
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
|
12.11.25
|ProSiebenSat.1-Aktie verliert: Werbe-Flaute zwingt den Konzern zur Senkung der Jahresprognose (AWP)
|
07.11.25
|SDAX aktuell: SDAX sackt zum Ende des Freitagshandels ab (finanzen.ch)
|
07.11.25
|Schwacher Handel: So performt der SDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|XETRA-Handel: SDAX im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.10.25
|EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Announces Changes to its Executive Board (EQS Group)
|
21.10.25
|EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 kündigt Veränderungen im Vorstand an (EQS Group)
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|12:31
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|12:31
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Warburg Research
|26.03.25
|ProSiebenSat.1 Media Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|28.10.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|04.10.24
|ProSiebenSat.1 Media Underperform
|Bernstein Research
|12:31
|ProSiebenSat.1 Media Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|ProSiebenSat.1 Media SE
|18.03
|-8.94%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:45
|
Deutsche Bank AG
Hapag-Lloyd Hold
|12:44
|
Deutsche Bank AG
Grand City Properties Hold
|12:42
|
Deutsche Bank AG
pbb Hold
|12:40
|
Deutsche Bank AG
Delivery Hero Hold
|12:37
|
Barclays Capital
Fraport Overweight
|12:33
|
Deutsche Bank AG
United Utilities Buy
|12:31
|
Barclays Capital
ProSiebenSat.1 Media Equal Weight