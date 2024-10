NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 vor den Zahlen zum dritten Quartal von 6,00 auf 5,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analystin Annick Maas kappte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Jahresschätzungen für den Medienkonzern. Sie liege mit ihren Annahmen nun am unteren Ende der Konzernprognosen und auch der von Bloomberg erstellten Konsensschätzung. Maas rechnet inzwischen mit schwächeren Werbeeinnahmen, da die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland ungünstig geblieben sei und das Unterhaltungsgeschäft der Gruppe belaste./ck/zb;