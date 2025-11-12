ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
|
12.11.2025 16:42:36
ProSiebenSat.1-Aktie verliert: Werbe-Flaute zwingt den Konzern zur Senkung der Jahresprognose
Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat im dritten Quartal aufgrund des weiterhin schwachen TV-Werbemarktes weniger Umsatz erzielt und verdient.
Im dritten Quartal sank der Umsatz um sieben Prozent auf 820 Millionen Euro. Hier hatten Analysten etwas mehr erwartet. Beim bereinigten Ebitda wurde ein Rückgang um 27 Prozent auf 76 Millionen Euro verbucht, was im Rahmen der Erwartungen von Analysten liegt. Der bereinigte Nettogewinn stieg aufgrund positiver Steuereffekte auf 91 Millionen Euro von 31 Millionen zuvor.
Die ProSiebenSat.1-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,48 Prozent tiefer bei 4,93 Euro.
/err/he
UNTERFÖHRING (awp international)
