Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’811 0.9%  SPI 17’642 0.8%  Dow 48’281 0.7%  DAX 24’386 1.2%  Euro 0.9238 -0.4%  EStoxx50 5’793 1.2%  Gold 4’179 1.3%  Bitcoin 82’045 -0.4%  Dollar 0.7970 -0.4%  Öl 63.2 -3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alcon43249246Swiss Life1485278Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
NVIDIA-Aktie zwischen Euphorie und Fundamentaldaten: VC-Gründer ordnet Vergleich zur Dotcom-Blase ein
Emerging Markets-ETFs: Chancen nutzen, Risiken verstehen
ProSiebenSat.1-Aktie verliert: Werbe-Flaute zwingt den Konzern zur Senkung der Jahresprognose
Um 18 Uhr live mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Jungheinrich-Aktie höher: Gabelstaplerhersteller wegen Sparprogramm mit roten Zahlen - Verkauf russischer Tochter steht noch aus
Suche...
Plus500 Depot

ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nach Q3 12.11.2025 16:42:36

ProSiebenSat.1-Aktie verliert: Werbe-Flaute zwingt den Konzern zur Senkung der Jahresprognose

ProSiebenSat.1-Aktie verliert: Werbe-Flaute zwingt den Konzern zur Senkung der Jahresprognose

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 hat im dritten Quartal aufgrund des weiterhin schwachen TV-Werbemarktes weniger Umsatz erzielt und verdient.

ProSiebenSat.1 Media
4.56 CHF -1.36%
Kaufen Verkaufen
Für das laufende Jahr zeigt sich das Management um Konzernchef Marco Giordani pessimistischer. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wird für 2025 nun in der Spanne von 420 bis 450 Millionen Euro gesehen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zuvor standen hier noch 420 bis 470 Millionen Euro auf dem Zettel. Der Umsatz wird weiter bei 3,65 bis 3,80 Milliarden Euro gesehen. Auch das bereinigte Nettoergebnis soll unter Berücksichtigung von Steuereffekten weiter über dem Vorjahresniveau von 229 Millionen Euro liegen.

Im dritten Quartal sank der Umsatz um sieben Prozent auf 820 Millionen Euro. Hier hatten Analysten etwas mehr erwartet. Beim bereinigten Ebitda wurde ein Rückgang um 27 Prozent auf 76 Millionen Euro verbucht, was im Rahmen der Erwartungen von Analysten liegt. Der bereinigte Nettogewinn stieg aufgrund positiver Steuereffekte auf 91 Millionen Euro von 31 Millionen zuvor.

Die ProSiebenSat.1-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,48 Prozent tiefer bei 4,93 Euro.

/err/he

UNTERFÖHRING (awp international)

Weitere Links:

RWE-Aktie stärker: Erwartungen geschlagen - Ziele bekräftigt

Bildquelle: Jan Pitman/Getty Images

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
05.11.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
28.10.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
30.09.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Warburg Research
18.09.25 ProSiebenSat.1 Media Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest

Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.

Schnell noch Plätze sichern!

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Parker-Hannifin
✅ JPMorgan Chase
✅ Dollarama

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:56 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
10:05 Zoll-Hoffnungen beflügeln SMI
10:00 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
09:28 SG-Marktüberblick: 12.11.2025
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Parker-Hannifin, JPMorgan Chase & Dollarama mit François Bloch
07:05 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000er-Marke zurückerobert
11.11.25 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf adidas AG
11.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lonza, Novartis, Roche, Straumann
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’310.76 19.85 BROSIU
Short 13’597.74 13.66 S9JB6U
Short 14’083.58 8.95 BSUSOU
SMI-Kurs: 12’811.06 12.11.2025 16:40:35
Long 12’287.18 19.85 S9VBDU
Long 11’992.00 13.66 SSBBTU
Long 11’503.35 8.98 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bayer-Aktie mit Plus: Bayer übertrifft Erwartungen trotz hoher Rückstellungen
Rüstungsaktien unter der Lupe: Was RENK, Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS jetzt bewegt
Infineon-Aktie legt deutlich zu: Infineon hofft auf KI-Boom nach Umsatzrückgang
Auf und Ab bei DroneShield-Aktie: Anleger stecken nach Pannen-Meldung zwischen Hoffen und Bangen
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Idorsia-Aktie in Grün: Idorsia mit positiven Studiendaten zu Aprocitentan bei resistenter Hypertonie
Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
NVIDIAs grösste Konkurrenten: Alphabet vs. Meta - Welche Aktie führt im KI-Wettrennen?
Swiss Life-Aktie dennoch unter Druck: Swiss Life bleibt nach neun Monaten im Wachstumsmodus
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett übergibt Führung an Greg Abel und erhöht Spendentempo

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
16:49 ROUNDUP 2/'Wirtschaftsweise': Reiche Firmenerben stärker besteuern
16:47 'Wirtschaftsweiser' Truger fordert Solidaritätsabgabe für Topverdiener
16:42 ROUNDUP: Bundesfinanzhof entscheidet im Dezember über Grundsteuer
16:37 Wadephul: G7 wollen rasches UN-Mandat für Gaza-Frieden
16:34 BGH erlaubt Übermittlung mancher Positivdaten an die Schufa
16:34 ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für RWE auf 50 Euro - 'Kaufen'
16:32 ROUNDUP/Aktien New York: Dow erreicht Rekordhoch - Nasdaq wieder im Minus
16:29 GNW-News: DP World wickelt 60 % der Avocado-Exporte Perus über den Hafen von Callao ab
16:22 ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt
16:18 Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1576 US-Dollar