ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach einer Gewinnwarnung des Medienkonzerns von 7,00 auf 5,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In Reaktion auf die unerwartet schwachen Werbeeinnahmen habe er seine Gewinnprognosen (EPS) um bis zu 20 Prozent reduziert, schrieb Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Übernahme durch die Berlusconi-Holding MFE dürfte die Aktie bis zu einer Trendwende bei den Werbeerlösen seitwärts tendieren./rob/edh/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 09:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Equal Weight
|
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
5.80 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
5.97 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.77%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
5.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.36%
|
Analyst Name::
Julien Roch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Börsianer in Habachtstellung: So bewegt sich der SDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
17.09.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
16.09.25
|EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 adjusts outlook for financial year 2025 (EQS Group)