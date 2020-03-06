Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach einer Gewinnwarnung des Medienkonzerns von 7,00 auf 5,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In Reaktion auf die unerwartet schwachen Werbeeinnahmen habe er seine Gewinnprognosen (EPS) um bis zu 20 Prozent reduziert, schrieb Julien Roch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach der Übernahme durch die Berlusconi-Holding MFE dürfte die Aktie bis zu einer Trendwende bei den Werbeerlösen seitwärts tendieren./rob/edh/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 09:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 09:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ProSiebenSat.1 Media SE Equal Weight
Unternehmen:
ProSiebenSat.1 Media SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
5.80 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
5.97 € 		Abst. Kursziel*:
-2.77%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
5.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.36%
Analyst Name::
Julien Roch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

