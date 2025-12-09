NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7,60 auf 7,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Insgesamt würden die Sorgen vor Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) zu hoch gehängt und ihre Chancen verkannt, schrieben Daniel Kerven und Lara Simpson in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Medienbranche. Diesbezüglich favorisieren sie Relx, Universal Media, Pearson und Publicis. RTL und M6 sehen sie pessimistisch, ProSiebenSat.1 aber positiv. Der Werbemarkt in Deutschland könnte sich erholen. Zudem könnte der Medienkonzern Media for Europe (MFE), der seit Kurzem etwas mehr als drei Viertel der Anteile hält, weitere Aktien der Münchner am Markt kaufen. ProSiebenSat.1 selbst könnte Flaconi, Around Home oder Jochen Schweizer versilbern./ag/zb;