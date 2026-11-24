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Entwicklung des ersten elektrischen 718 Boxster auf der Zielgeraden



24.11.2026 / 16:00 CET/CEST

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Weltpremiere im ersten Quartal 2027

Hochemotionales Fahrerlebnis: Entwicklung des ersten vollelektrischen 718 Boxster auf der Zielgeraden

Zentrale Batterieposition „E-Core“ ermöglicht Mittelmotor-typische Fahrdynamik und tiefe Sitzposition

E-Shift mit Schaltwippen am Lenkrad und originalgetreuem Boxster-Sound

Premiere des Serienfahrzeugs im ersten Quartal 2027

Rund vier Millionen Erprobungskilometer unter verschiedensten klimatischen Bedingungen

Stuttgart. Der erste vollelektrische Zweitürer von Porsche steht in den Startlöchern. Nach einem umfangreichen Erprobungsprogramm ist der neue 718 Boxster mit sportwagenspezifischem E-Core-Layout auf der Zielgeraden der Entwicklung zum Serienfahrzeug.

Rund vier Millionen Erprobungskilometer

Im Laufe seiner Entwicklung wurde der vollelektrische 718 Boxster einem Härtetest unter vielfältigsten Bedingungen unterzogen. Die Komponenten wurden bei klirrender Kälte von bis zu -30 Grad Celsius auf Eis und Schnee in Schweden und bei extremer Hitze mit bis zu 51 Grad Celsius im Death Valley in den USA auf Herz und Nieren geprüft. Im Stadtverkehr in Metropolen wie Las Vegas, Los Angeles oder Shanghai standen die Alltagstauglichkeit und die Fahrsysteme im Vordergrund. Der tiefste Punkt auf den Erprobungsrouten lag 86 Meter unter dem Meeresspiegel, der höchste auf 2.750 Metern. Die Ingenieure und Testfahrer waren in mehr als 20 Ländern unterwegs und haben das Ladeverhalten mit fünf verschiedenen Ladestandards getestet. Insgesamt hat das Erprobungsteam mit den Prototypen des vollelektrischen 718 Boxster rund vier Millionen Kilometer abgespult.

E-Core Architektur für mittelmotortypische Gewichtsverteilung

Bei der Entwicklung des vollelektrischen 718 Boxster stand der Erhalt der DNA seiner Vorgänger ganz oben im Lastenheft. Direkt hinter den Sitzen, wo bislang der Verbrennungsmotor verbaut war, befindet sich jetzt die 800-Volt-Batterie. Die E-Core Architektur wurde dem 718 Boxster auf den Leib geschneidert und ermöglicht – anders als bei den meisten Elektrofahrzeugen – eine sportwagentypische Sitzposition. Das Gewicht ist in der Fahrzeugmitte konzentriert. Es entspricht mit einer Verteilung von 40 Prozent auf der Vorderachse und 60 Prozent auf der Antriebsachse der klassischer Mittelmotorsportwagen. Intelligenter Leichtbau sorgt für ein Fahrzeuggewicht, das sich im Bereich der aktuellen 911 Cabriolet-Modelle mit T-Hybrid-Antrieb bewegt.

„Mit dem vollelektrischen 718 Boxster bieten wir unseren Kunden ab dem kommenden Jahr einen überzeugenden Einstieg in die Welt unserer zweitürigen Sportwagen an. Unsere Ingenieure haben es geschafft, das unvergleichliche Roadster-Konzept des Boxsters in die elektrische Welt zu transferieren und dabei weiter zu verbessern. Ich bin begeistert, wie viel Fahrspass der neue 718 Boxster bietet“, sagt Dr. Michael Leiters, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG.

Fahrwerkskomponenten des 911 mit herausragender Fahrdynamik

Eine Vielzahl von Fahrwerkskomponenten basiert auf denen des 911. So ist im 718 Boxster erstmals eine Hinterachslenkung verfügbar. Auch die Lenkung der Vorderräder basiert auf der des 911 Carrera GTS. Die Dimensionen der Rad/Reifenkombinationen sowie der Bremsanlage orientieren sich ebenfalls am Porsche 911. Von diesem ist auch die elektronisch geregelte Hinterachs-Quersperre PTV+ abgeleitet.

„Die Entwicklung des vollelektrischen 718 Boxster befindet sich auf der Zielgeraden. Wir haben bei der Konzeption des Fahrzeugs nicht den einfachsten Weg gewählt, sondern uns für eine Reihe Porsche-typischer Lösungen entschieden. Ein gutes Beispiel dafür ist die E-Core-Architektur. Sie ermöglicht eine tiefe Sitzposition und die mittelmotortypische Konzentration des Schwerpunkts in der Fahrzeugmitte. Das spürt man auf jedem Meter“, sagt Dr. Michael Steiner, Vorstand für Forschung und Entwicklung.

Souveräner Antrieb für maximalen Fahrspass

Der vollelektrische 718 Boxster wird der leistungsstärkste 718 aller Zeiten. Entsprechend beeindruckend sind die Fahrleistungen des Topmodels. Er beschleunigt aus dem Stand in unter drei Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 250 km/h. Bei allen 718 Boxster-Modellen werden die Hinterräder angetrieben.

„Ich würde mich sehr freuen, wenn unsere Kunden am Steuer des 718 Boxster spüren, wieviel Leidenschaft in dem Auto steckt und dass es uns gelungen ist, die DNA der Verbrenner-718 in die elektrische Welt zu übertragen“, sagt Frank Moser, Leiter Baureihen 911 und 718.

Gesteigerter Fahrspass auf Knopfdruck

Serienmässig werden alle 718 Boxster-Modelle über E-Shift verfügen. Auf Knopfdruck lässt sich ein virtuelles Siebengang-PDK-Getriebe aktivieren, das wesentliche Charakteristika des PDK-Fahrerlebnisses in die elektrische Antriebswelt überträgt. Die virtuellen Schaltkennlinien variieren abhängig vom gewählten Drive Mode. Wie gewohnt kann der Fahrer zwischen automatischen Gangwechseln oder manuellen Schaltvorgängen über die Wippen am Lenkrad wählen. Durch eine gezielte Drehmomentüberhöhung während des Schaltvorgangs sind Fahrleistungen und Performance bei aktiviertem sowie deaktiviertem E-Shift-Modus identisch. Aktiviert der Fahrer das virtuelle PDK, wird das Schalterlebnis durch einen originalgetreuen Sechszylinder Boxer-Verbrennersound unterstützt. Dieser basiert auf dem charakteristischen Klang des Boxster GTS der Generation 981. Ist der E-Shift Modus nicht aktiviert, übernehmen die Schaltwippen eine andere Funktion: Statt virtueller Gangwechsel lassen sich darüber nun drei Rekuperationsstufen anwählen.

Auch der zweifache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl zeigt sich begeistert von den Fahreigenschaften des vollelektrischen 718 Boxster: „Es ist wirklich sensationell, was dieses Auto kann. Hier passen Leistung, Bremsperformance, Handling und Fahrerlebnis optimal zusammen. Wenn du die E-Shift-Funktion am Lenkrad aktivierst, dann steigert sich der Fahrspass noch einmal deutlich. Der 718 Boxster gibt dir so viel Feedback, wie ich es bei keinem anderen vollelektrischen Auto je erlebt habe.“

Weltpremiere im ersten Quartal 2027

Der vollelektrische 718 Boxster der Generation 983, der im Porsche-Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen gebaut werden wird, feiert seine Weltpremiere im ersten Quartal 2027. Die Entwicklungsdokumentation „The New 718 Boxster: A Development Story“ wird ab dem 24. November täglich in vier Teilen auf dem Porsche YouTube -Kanal sowie im Porsche Newsroom gezeigt. Sie beleuchtet die Hintergründe verschiedener Erprobungsphasen unter teils extremen Bedingungen.

Weitere Informationen sowie Film- und Foto-Material im Porsche Newsroom: newsroom.porsche.de