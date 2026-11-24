Die Porsche vz-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 42,33 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'134 Punkten steht. Die Porsche vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,06 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 42,65 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 175'661 Porsche vz-Aktien.

Am 16.06.2026 markierte das Papier bei 50,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 16,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 35,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche vz-Aktie 15,85 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Porsche vz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,01 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,21 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 27.10.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,65 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8.05 Mrd. EUR – eine Minderung von -7,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8.71 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Porsche vz am 17.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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