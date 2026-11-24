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24.11.2026 12:29:00
Porsche vz Aktie News: Porsche vz gibt am Dienstagmittag nach
Die Aktie von Porsche vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 42,35 EUR.
Die Porsche vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 42,35 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'148 Punkten realisiert. Der Kurs der Porsche vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,06 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 42,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65'537 Porsche vz-Aktien.
Bei 50,66 EUR erreichte der Titel am 16.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,62 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche vz-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR an Porsche vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,21 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Porsche vz am 27.10.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,83 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche vz -0,65 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -7,51 Prozent auf 8.05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.71 Mrd. EUR gelegen.
Die Porsche vz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.03.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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