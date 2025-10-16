Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’538 -1.3%  SPI 17’223 -1.3%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 23’763 -2.1%  Euro 0.9237 -0.3%  EStoxx50 5’575 -1.4%  Gold 4’328 0.0%  Bitcoin 82’758 -3.3%  Dollar 0.7901 -0.3%  Öl 60.6 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Continental-Aktie erhält von Deutsche Bank AG höhere Einstufung: Jetzt Buy
BYD-Aktie unter Druck: Rückrufaktion, Absatzschwäche & Co. belasten
Finanzaktien wie Partners Group, Julius Bär, UBS und Co. stark unter Druck nach US-Regionalbankenschwäche
Tiefrote Kurse: Der aktuelle Stand bei Bitcoin, Ethereum und Co.
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...

Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

38.41
CHF
-0.13
CHF
-0.34 %
16.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.10.2025 11:27:04

Porsche vz Overweight

Porsche vz.
38.41 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG anlässlich des Abschieds von Vorstandschef Oliver Blume auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Blume habe alle notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen durchgeführt, um die Produktionsbasis von Porsche neu auszurichten, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit seien die Weichen gestellt, um in den kommenden Jahren wieder auf Wachstumskurs zu kommen. Sollte der frühere McLaren-Chef Michael Leiters tatsächlich zu Blumes Nachfolger ernannt werden, wäre dies ein positiver Schritt für das Unternehmen. Blume sei weiterhin als Chef des Volkswagen-Konzerns tätig und können sich dann auf die weltweite Stärkung aller Marken der Gruppe konzentrieren./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:39 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 09:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Porsche vz.

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >15
Fallender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
42.19 € 		Abst. Kursziel*:
51.69%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.60%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse