NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese und der Ausblick des Automobilherstellers lägen wie von ihm erwartet unter den Konsensschätzungen, schrieb Tom Narayan in seiner ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag;