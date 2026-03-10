Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
34.00CHF
0.60CHF
1.80 %
11:16:48
SWX
11.03.2026 09:22:27
Porsche vz Sector Perform
Porsche vz.
34.44 CHF 2.63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese und der Ausblick des Automobilherstellers lägen wie von ihm erwartet unter den Konsensschätzungen, schrieb Tom Narayan in seiner ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
38.42 €
|
Abst. Kursziel*:
11.92%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
38.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.65%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
