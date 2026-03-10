Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
Porsche vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Erste Eindrücke vom Abschneiden des Sportwagenbauers habe es am Vortag schon vom Mutterkonzern Volkswagen gegeben, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch. Es sei nun die Kernfrage bei Porsche, in welchen Ausmaß der neue Chef Michael Leiters einen Wandel beschleunigen kann - hin zum mittelfristigen Margenziel./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
38.13 €
Abst. Kursziel*:
31.13%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
38.48 €
Abst. Kursziel aktuell:
29.94%
Analyst Name::
Stephen Reitman
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
07:00
|EQS-News: Porsche is realigning itself: 'Leaner, faster and even more desirable' (EQS Group)
07:00
|EQS-News: Porsche stellt sich neu auf: „Schlanker, schneller und noch begehrlicher“ (EQS Group)
10.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX hebt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
10.03.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
10.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
10.03.26
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
10.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag mit sattem Kursplus (finanzen.ch)
10.03.26
|Porsche vz Aktie News: Anleger greifen bei Porsche vz am Vormittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|07:55
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
