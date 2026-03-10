Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'938 -1.0%  SPI 17'942 -1.0%  Dow 47'707 -0.1%  DAX 23'674 -1.2%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 5'787 -0.9%  Gold 5'185.6100 -0.1%  Bitcoin 54'193 -0.4%  Dollar 1 -0.1%  Öl 89.5 -2.1% 
Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

34.00
CHF
0.60
CHF
1.80 %
09:38:03
SWX
11.03.2026 08:42:45

Porsche vz Market-Perform

Porsche vz.
34.69 CHF 3.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG nach Jahreszahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Erste Eindrücke vom Abschneiden des Sportwagenbauers habe es am Vortag schon vom Mutterkonzern Volkswagen gegeben, schrieb Stephen Reitman am Mittwoch. Es sei nun die Kernfrage bei Porsche, in welchen Ausmaß der neue Chef Michael Leiters einen Wandel beschleunigen kann - hin zum mittelfristigen Margenziel./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
38.13 € 		Abst. Kursziel*:
31.13%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
38.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.94%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

