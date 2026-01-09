Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Porsche vz Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Porsche AG von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 40,00 Euro gesenkt. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Underweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
47.52 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.82%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
47.53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.84%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz präsentiert sich am Freitagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
08.01.26