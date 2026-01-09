Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Porsche vz. Aktie

44.41
CHF
0.74
CHF
1.69 %
10:15:45
BRXC
09.01.2026 08:52:30

Porsche vz Underweight

Porsche vz.
44.41 CHF 1.69%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Porsche AG von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 40,00 Euro gesenkt. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

