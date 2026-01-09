LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Porsche AG von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 42,50 auf 40,00 Euro gesenkt. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. BMW und Porsche AG stufte er ab wegen hoher Bewertungen und seiner Erwartungen, die unter dem Konsens lägen. Seine Branchenfavoriten sind VW und Ferrari./tih/mis;