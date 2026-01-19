Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’259 -1.2%  SPI 18’303 -1.2%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’944 -1.4%  Euro 0.9286 0.0%  EStoxx50 5’927 -1.7%  Gold 4’662 1.5%  Bitcoin 74’283 -0.8%  Dollar 0.7990 -0.4%  Öl 63.6 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Bayer10367293Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight
Angriff auf Hollywood: Netflix will nach Warner-Kauf auch die Kinos dominieren
Alphabet-Aktie: Berufung gegen Google-Urteil und 4-Billionen-Meilenstein
NVIDIA-Aktie im Mittelpunkt: Überraschende Zoll-Blockade in China stoppt wohl KI-Lieferungen
Suche...
Plus500 Depot

Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113

37.73
CHF
-1.56
CHF
-3.98 %
12:21:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.01.2026 10:57:38

Porsche vz Underweight

Porsche vz.
37.73 CHF -3.98%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Underweight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften./edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Porsche vz.

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Porsche vz.-Kurs >5 >10 >20
Fallender Porsche vz.-Kurs >5
Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Underweight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
40.49 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
40.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse