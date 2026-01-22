Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
39.59CHF
1.05CHF
2.72 %
10:47:23
BRXC
22.01.2026 09:23:01
Porsche vz Buy
Porsche vz.
39.59 CHF 2.72%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG von 50 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Aussagen von Porsche, Volkswagen und Mercedes-Benz zum jüngsten Geschäftsverlauf passten zu seinen Prognosen für die zu erwartenden Ausblicke der Autohersteller, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42.72 €
|
Abst. Kursziel*:
5.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.71 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.36%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
